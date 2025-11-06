Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Зеленский: Россия атаковала Украину ударными БПЛА, есть раненые

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 12:32
    Зеленский: Россия атаковала Украину ударными БПЛА, есть раненые

    Минувшей ночью российские войска атаковали украинские города с помощью 135 ударных БПЛА.

    Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

    По его словам, наиболее интенсивным обстрелам подверглась Днепровская область. В результате атаки на город Каменское ранения получили восемь человек, повреждены жилой дом и железнодорожная инфраструктура. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов пятерых пострадавших.

    Удары пришлись и по Сумской, Харьковской и Черниговской областям. Целью атак, отметил Зеленский, остается критическая инфраструктура. Все службы работают над ликвидацией последствий и оказанием помощи населению.

    Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию: "Крайне важно, чтобы США, Европа и страны "Большой семерки" продолжали свои санкции и пошлины на торговлю и финансы с Россией в сфере энергетики. Пора принять решение по замороженным активам России".

    Лента новостей