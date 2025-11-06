İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya PUA-larla hücum edib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:51
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya PUA-larla hücum edib, yaralılar var

    Ötən gecə Rusiya Ukraynanın şəhərlərinə 135 zərbə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə hücum edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, ən intensiv atəşə Dnepr vilayəti məruz qalıb. Kamenski şəhərinə hücum nəticəsində səkkiz nəfər yaralanıb, yaşayış binası və dəmiryolu infrastrukturu zədələnib. Dağıntılar altından beş nəfər çıxarılıb.

    Hücumlar, həmçinin Sumı, Xarkov və Çerniqov vilayətlərini də hədəfə alıb. V.Zelenski qeyd edib ki, hücumların hədəfi kritik infrastruktur olaraq qalır. Fəsadların aradan qaldırılması üzrə iş aparılır.

    Dövlət başçısı Rusiyaya təzyiqin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb: "ABŞ, Avropa və "Böyük Yeddiliy"in Rusiyanın ticarət və maliyyə sahələrinə sanksiya, eləcə də rüsumları davam etdirməsi son dərəcə vacibdir. Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar qəbul etmək vaxtı çatıb".

    Rusiya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi Dnepr
    Зеленский: Россия атаковала Украину ударными БПЛА, есть раненые

