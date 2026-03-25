    Зеленский: РФ в ближайшие месяцы нацелится на водоснабжение Украины

    • 25 марта, 2026
    • 22:36
    Зеленский: РФ в ближайшие месяцы нацелится на водоснабжение Украины

    Российская армия готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения Украины.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

    "Надо добавить рубежи защиты - это четкая задача. Мы знаем также, что ... (российские войска - ред.) готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой громаде должно быть серьезное, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - сказал он.

    Ты - Король

