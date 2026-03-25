Зеленский: РФ в ближайшие месяцы нацелится на водоснабжение Украины

Российская армия готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения Украины.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Надо добавить рубежи защиты - это четкая задача. Мы знаем также, что ... (российские войска - ред.) готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой громаде должно быть серьезное, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - сказал он.