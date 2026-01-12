Зеленский: РФ готовит новые массированные атаки на Украину

В ближайшее время Россия может нанести новый массированный комбинированный удар по Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в вечернем выступлении.

"Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что новый вражеский удар может произойти уже в ближайшее время, и призвал украинцев быть бдительными.

Напомним, что в последнее время ВС РФ нацеливаются на энергообъекты Украины в условиях сильного холода. Так, в Киеве в ночь на 9 января российские войска целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. В ночь на 12 января в очередной раз ВС РФ ударили по Одессе, в результате чего поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение.

Президент Украины сообщал, что после российских ударов по критической инфраструктуре страны, ситуация в ряде украинских регионов остается сложной.