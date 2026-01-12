İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya yeni kütləvi hücumlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 23:24
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya yeni kütləvi hücumlara hazırlaşır

    Rusiya yaxın vaxtlarda Ukraynaya yeni kütləvi hücumlara başlaya bilər.

    "Report"un Ukrayna mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski axşam çıxışında bildirib.

    "Kəşfiyyat məlumatları var: rusiyalılar yeni kütləvi hücuma hazırlaşırlar. Hava hücumundan müdafiə və raketləri zəiflətmək üçün dronlar. Onlar soyuqdan istifadə etmək istəyirlər", - Zelenski vurğulayıb.

    Zelenski qeyd edib ki, düşmənin yeni hücumu yaxın vaxtlarda baş verə bilər, o, ukraynalıları ayıq-sayıq olmağa çağırıb.

    Xatırladaq ki, Rusiyanın Silahlı Qüvvələri son vaxtlar şiddətli soyuq hava şəraitində Ukraynanın enerji obyektlərini hədəfə alıb. Belə ki, Kiyevdə 9 yanvar gecəsi Rusiya qoşunları paytaxtın müxtəlif rayonlarındakı qazanxanaları hədəfə alıb. Yanvarın 12-ə keçən gecə Rusiya qüvvələri yenidən Odessaya hücum edərək, infrastruktura və yaşayış binalarına ziyan vurub. Bir rayonda elektrik enerjisi müvəqqəti olaraq kəsilib.

    Prezident bildirib ki, Rusiyanın ölkənin vacib infrastrukturuna zərbələrindən sonra Ukraynanın bir sıra regionlarında vəziyyət çətin olaraq qalır.

    Volodimir Zelenski Rusiyanın hücumu Ukrayna
    Зеленский: РФ готовит новые массированные атаки на Украину

    Son xəbərlər

    23:50

    ABŞ Venesueladan icazəsiz çıxan bütün tankerləri ələ keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:38

    Ağ Ev: İran ABŞ nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:38

    Makron İranda etirazçılara qarşı zorakılığı pisləyib

    Digər ölkələr
    23:24

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya yeni kütləvi hücumlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    23:13

    Azərbaycan "Avroviziya 2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    23:10

    Rza Pəhləvi Trampa müraciət edib

    Region
    23:01

    Ağ Ev: Tramp İranda hərbi güc tətbiqini istisna etmir

    Digər ölkələr
    22:54
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qaraqaya camaatı tarixi Vətənə qayıtmağa hazırdır

    Daxili siyasət
    22:43

    Suriya SDQ-nin genişlənməsinə cavab olaraq Hələbə əlavə qüvvələr göndərib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti