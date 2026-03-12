Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с США

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 14:05
    Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с США

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом до сих пор не одобрил соглашение между Соединенными Штатами и Украиной о производстве беспилотников.

    Как передает Report, об этом заявил он в интервью Politico.

    "Мы хотели подписать крупное соглашение с США о производстве дронов, но нам было необходимо одобрение Белого дома. Речь шла о различных типах дронов и системах противовоздушной обороны. Они работают как единая система и могут защищать от сотен или тысяч иранских "шахедов" и ракет",- отметил он.

    При этом он отметил, что у Украины пока не было возможности подписать этот документ.

    "Надеюсь, что, возможно, американские друзья сейчас будут более склонны к такому решению, особенно после тех вызовов, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке",- отметил он.

