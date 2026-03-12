Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом до сих пор не одобрил соглашение между Соединенными Штатами и Украиной о производстве беспилотников.

Как передает Report, об этом заявил он в интервью Politico.

"Мы хотели подписать крупное соглашение с США о производстве дронов, но нам было необходимо одобрение Белого дома. Речь шла о различных типах дронов и системах противовоздушной обороны. Они работают как единая система и могут защищать от сотен или тысяч иранских "шахедов" и ракет",- отметил он.

При этом он отметил, что у Украины пока не было возможности подписать этот документ.

"Надеюсь, что, возможно, американские друзья сейчас будут более склонны к такому решению, особенно после тех вызовов, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке",- отметил он.