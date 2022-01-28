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Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что обсудил с президентом США Джозефом Байденом по телефону дипломатические усилия по деэскалации и совместные действия, а также возможности финансовой поддержки Украины, передает Report.
Другие страны
28 января 2022 г. 02:14
Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что обсудил с президентом США Джозефом Байденом по телефону дипломатические усилия по деэскалации и совместные действия, а также возможности финансовой поддержки Украины, передает Report.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины", - написал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Baydenlə danışıqlarının mövzusunu açıqlayıb

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