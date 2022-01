Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter , что обсудил с президентом США Джозефом Байденом по телефону дипломатические усилия по деэскалации и совместные действия, а также возможности финансовой поддержки Украины, передает Report.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины", - написал Зеленский.