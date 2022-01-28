Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Зеленский рассказал о переговорах с БайденомПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что обсудил с президентом США Джозефом Байденом по телефону дипломатические усилия по деэскалации и совместные действия, а также возможности финансовой поддержки Украины, передает Report.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что обсудил с президентом США Джозефом Байденом по телефону дипломатические усилия по деэскалации и совместные действия, а также возможности финансовой поддержки Украины, передает Report.
"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины", - написал Зеленский.
Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig