Зеленский рассчитывает на важный разговор с Трампом на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 15-17 июня и обсудить введение дополнительных антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 15-17 июня и обсудить введение дополнительных антироссийских санкций.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Этот санкционный пакет (законопроект Грэма-Блюменталя) для нас очень важен. Мы обсуждали, они к нам приезжали, мы очень положительно относимся к этому. И мы им за это действительно благодарны", - сказал Зеленский.

Однако он отметил, что все равно конечное решение зависит от Трампа.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор на саммите G7. И очень рассчитываю, что если до этого не будут приняты соответствующие решения, мне удастся по крайней мере понять, насколько мы близки к этому решению. Важно, что идет координация со странами ЕС и согласование позиций по пакетам шансов. Я считаю, что это уже шаг вперед", - добавил украинский лидер.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 15-17 июня.

Последняя встреча Зеленского и Трампа состоялась 26 апреля в Ватикане. Тогда они оба приехали для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Встреча длилась всего 15 минут и состоялась в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика. Оба лидера оценили ее как продуктивную.