Зеленский: Путин избегает переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что заявления лидеров и государств после массированных ударов по Украине должны быть продолжены "сильными действиями", в частности, Киев рассчитывает на сильную реакцию Вашингтона.

Как передает Report, вечернее обращение украинского лидера размещено в его Telegram-канале.

"Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается причинить боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что [президент РФ Владимир] Путин испытывает мир – примут ли они это, смирятся ли.

Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями – санкциями против России, против лиц, связанных с Россией, и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией", - указал Зеленский.

Он отметил, что Путин не хочет переговоров и "явно избегает их": "По этой причине дефицит бензина в России и другие экономические проблемы – логический ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров".