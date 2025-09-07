российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Зеленский: Путин избегает переговоров

    • 07 сентября, 2025
    • 23:21
    Зеленский: Путин избегает переговоров

    Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что заявления лидеров и государств после массированных ударов по Украине должны быть продолжены "сильными действиями", в частности, Киев рассчитывает на сильную реакцию Вашингтона.

    Как передает Report, вечернее обращение украинского лидера размещено в его Telegram-канале. 

    "Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается причинить боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что [президент РФ Владимир] Путин испытывает мир – примут ли они это, смирятся ли.

    Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями – санкциями против России, против лиц, связанных с Россией, и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией", - указал Зеленский.

    Он отметил, что Путин не хочет переговоров и "явно избегает их": "По этой причине дефицит бензина в России и другие экономические проблемы – логический ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров".

    Zelenski: Putin açıq şəkildə danışıqlardan yayınır

