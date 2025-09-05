Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 11:51
    Зеленский: Путин делает вид, будто ему и не нужен мир

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсудил важность укрепления противовоздушной обороны Украины.

    Как передает Report, об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

    "Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО", - отметил президент.

    Он также сообщил о необходимости дальнейшей координации действий для достижения реального результата.

    "Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться. Но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну", - подчеркнул президент.

