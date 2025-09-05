Зеленский: Путин делает вид, будто ему и не нужен мир
- 05 сентября, 2025
- 11:51
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсудил важность укрепления противовоздушной обороны Украины.
Как передает Report, об этом сообщил Зеленский в соцсетях.
"Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО", - отметил президент.
Он также сообщил о необходимости дальнейшей координации действий для достижения реального результата.
"Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться. Но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну", - подчеркнул президент.
