Зеленский: Путин делает вид, будто ему и не нужен мир

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсудил важность укрепления противовоздушной обороны Украины.

Как передает Report, об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

"Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО", - отметил президент.

Он также сообщил о необходимости дальнейшей координации действий для достижения реального результата.

"Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться. Но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну", - подчеркнул президент.