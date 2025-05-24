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Зеленский призвал усилить санкции против России после массированного удара дронами и ракетами

Зеленский призвал усилить санкции против России после массированного удара дронами и ракетами Президент Украины Владимрр Зеленский призвал усилить санкции против России после массированного обстрела Украины дронами и ракетами в ночь на 24 мая.
Другие страны
24 мая 2025 г. 12:02
Зеленский призвал усилить санкции против России после массированного удара дронами и ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить санкции против России после массированного обстрела Украины дронами и ракетами в ночь на 24 мая.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины написал в своем телеграмм-канале.

По словам президента, в ночь на 24 мая Киев и ряд областей Украины подверглись мощному ракетно-дроновому удару со стороны России. Он сообщил, что всего по Украине было выпущено 14 баллистических ракет и более 250 ударных дронов, большинство из которых - иранские "шахеды".

"Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня, однако российская сторона игнорирует эти предложения.

В сообщении отмечается, что в результате массированной атаки пострадали жилые дома, автомобили, предприятия, есть раненые. В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела - спасатели обезвреживают обломки ракет и дронов, устраняют пожары и работают на местах падения снарядов.

Под удары также попали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская и Днепровская области - везде среди жертв, в основном, гражданские.

По данным Управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 24 мая только по Киеву выпустила девять баллистических ракет и множество дронов. 

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