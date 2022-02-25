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Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров Президент Украины Владимир Путин призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 15:50
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Путин призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в своем обращении.

Говоря на русском языке, Зеленский сказал: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

Кроме того, Зеленский также обратился к Вооруженным Силам Украины: "Стойте крепко. Вы все, что защищает наше государство".

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Версия на английском языке Zelensky calls on Putin to come to negotiating table

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