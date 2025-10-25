Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров активнее помогать Украине в защите городов с помощью систем противоракетной обороны Patriot.

Как передает Report, он написал об этом в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что c начала года Россия выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

"Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют такую возможность, реализовали то, о чем мы говорили последние дни", - отметил Зеленский.

Он добавил, что США, страны Европы и G7 могут помочь так, чтобы атаки больше не угрожали жизни граждан: "На российскую баллистику нужна ответная реакция сильных государств в реальной кооперации для защиты жизни".

Ночью 25 октября Россия атаковала Украину десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. По данным властей, есть погибшие и десятки пострадавших.