Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами Patriot

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 13:56
    Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров активнее помогать Украине в защите городов с помощью систем противоракетной обороны Patriot.

    Как передает Report, он написал об этом в своем Telegram-канале.

    Зеленский уточнил, что c начала года Россия выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

    "Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют такую возможность, реализовали то, о чем мы говорили последние дни", - отметил Зеленский.

    Он добавил, что США, страны Европы и G7 могут помочь так, чтобы атаки больше не угрожали жизни граждан: "На российскую баллистику нужна ответная реакция сильных государств в реальной кооперации для защиты жизни".

    Ночью 25 октября Россия атаковала Украину десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. По данным властей, есть погибшие и десятки пострадавших.

    российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Patriot
