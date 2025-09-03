Зеленский примет участие в саммите в Дании и встретится с Макроном
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 12:16
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня посетит Данию и вечером проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
Как передает Report, об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Дании он примет участие в саммите Украина – государства Северной Европы и Балтии.
Он также подчеркнул ,что во время саммита в Дании и переговоров во Франции основное внимание будет уделено согласованию дальнейших шагов и координации усилий союзников против России.
На четверг у президента Украины запланировано участие в заседании "Коалиции желающих", где обсудят усиление давления на РФ, а также новые инициативы в отношениях с Европейским союзом и США.
