    Зеленский примет участие в саммите в Дании и встретится с Макроном

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 12:16
    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня посетит Данию и вечером проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

    Как передает Report, об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.

    По его словам, в Дании он примет участие в саммите Украина – государства Северной Европы и Балтии.

    Он также подчеркнул ,что во время саммита в Дании и переговоров во Франции основное внимание будет уделено согласованию дальнейших шагов и координации усилий союзников против России.

    На четверг у президента Украины запланировано участие в заседании "Коалиции желающих", где обсудят усиление давления на РФ, а также новые инициативы в отношениях с Европейским союзом и США.

