    Зеленский пригрозил РФ ассиметричными ударами

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 22:58
    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил план операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России.

    Как передает Report, соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

    "Я утвердил некоторые планы для Службы, наши асимметричные ответы на войну России", - написал Зеленский по итогам переговоров с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком о результатах дальнобойных ударов.

    Также он заслушал длительный доклад главнокомандующего Александра Сырского, по итогам которого заявил о больших потерях со стороны России.

    "Сейчас внимание, естественно, сосредоточено на Добропольской операции, нашем контрнаступлении. Наша оборона продолжается также во всех других районах. Купянск – хочу поблагодарить каждого воина, сражающегося в городе и его окрестностях. Новопавловское направление также сложное, там продолжаются наши активные оборонительные усилия, и достигнуты некоторые положительные результаты",- продолжил Зеленский.

    Украинский лидер также выступил с утверждением, что большую эффективность показывают дальнобойные ракеты-дроны.

    Владимир Зеленский ассиметричные удары российско-украинская война

