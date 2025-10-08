Zelenski Rusiyanı asimmetrik zərbələrlə hədələyib
- 08 oktyabr, 2025
- 23:33
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin Rusiyaya qarşı əməliyyatlar planını təsdiqlədiyini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, o, müvafiq bəyanatı özünün Telegram kanalında yayıb.
O, həmçinin Ali Baş Komandan Aleksandr Sırskinin məruzəsini dinləyib və ondan sonra Rusiyanın əhəmiyyətli itkilər verdiyini bildirib.
"Mən xidmətin bəzi planlarını, Rusiya müharibəsinə asimmetrik cavablarımızı təsdiqlədim. İndi diqqət təbii olaraq bizim əks-hücumumuz olan Dobropillya əməliyyatına yönəlib. Digər bütün rayonlarda da müdafiəmiz davam edir. Mən Kupyansk və onun ətrafında döyüşən hər bir əsgərə təşəkkür etmək istəyirəm. Novopavlivske istiqaməti də çətin olur; Bizim fəal müdafiə səylərimiz orada davam edir və müəyyən müsbət nəticələr əldə olunub", - deyə Zelenski davam edib.
Ukrayna lideri həmçinin uzun mənzilli pilotsuz uçuş aparatlarının raketlərinin daha effektiv olduğunu bildirib.