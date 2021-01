Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между странами будут улучшаться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Зеленский написал в Twitter.

"Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал он.