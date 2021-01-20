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Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Киев

Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Киев Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между странами будут улучшаться.
Другие страны
20 января 2021 г. 21:21
Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Киев
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев и выразил уверенность, что отношения между странами будут улучшаться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Зеленский написал в Twitter.

"Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал он.

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