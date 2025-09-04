Зеленский: Приглашение в Москву говорит о нежелании Путина встречаться

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует ехать в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже.

    "Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Однако Россия начала говорить о встрече - это уже хорошо", - отметил Зеленский.

    Ранее Путин сообщил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским, но сомневается в ее целесообразности. По словам президента РФ, президент США Дональд Трамп просил провести такую встречу, на что Путин ответил: "Да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится".

    Трамп ранее заявлял, что в настоящее время Путин и Зеленский не готовы к миру. 

