Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где планирует провести переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где планирует провести переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что тема визита номер один - формула мира.

"Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - добавил Зеленский.

По его словам, темой номер два является возвращение пленных и депортированных лиц.

"Лидерство Саудовской Аравии уже помогало освобождать украинцев. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - отметил он.

Также Зеленский планирует обсудить перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.