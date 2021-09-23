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Зеленский предложил "оживить" ООН

Зеленский предложил "оживить" ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН необходимо обновить.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 08:45
Зеленский предложил оживить ООН
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН необходимо обновить.

Как передает Report, об этом он сказал во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция велась в Facebook офиса главы государства.

Зеленский считает, что начать нужно с обновления устава организации, так как документ не является рекомендациями, которые "можно выполнять по своему желанию".

"Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство", - сказал Зеленский.

По его словам, ООН нужно "реанимировать, чтобы не было дискриминации".

Также украинский лидер предложил организации проводить встречи рядом с горячими точками, которых очень много в мире.

"Может, нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них", - добавил политик.

Зеленский в ходе своего выступления также сравнил сегодняшнюю работу ООН с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать".

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения "Талибан". На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.

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