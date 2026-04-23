    Зеленский предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере ПВО

    • 23 апреля, 2026
    • 23:38
    Зеленский предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере ПВО

    Украина предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и защиты от дронов.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Украина сейчас активно работает со странами Ближнего Востока и Персидского Залива. Мы готовимся к сотрудничеству со странами Кавказа и ведем переговоры с другими партнерами. И я хочу подчеркнуть: Украина предлагает не только дроны, а полноценную систему обороны", - написал он.

    Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает выстроить интегрированную систему оборонного сотрудничества: "Например, арабские государства имеют сильную противоракетную оборону, а мы помогаем им выстроить защиту от (беспилотников - ред.) шахедов и на море. Именно такую интегрированную оборону нужно создать и для Европы, чтобы защищать границы, побережье, море, инфраструктуру".

    По его словам, программы SAFE недостаточно на фоне растущих рисков в регионе и мире, а также постоянного совершенствования вооружений, в частности БПЛА.

    "Нам нужно координироваться и создать совместный европейский инструмент – программу по дронам. Мы готовы инвестировать наш опыт, нашу промышленность и наш потенциал", - заключил Зеленский.

    Владимир Зеленский Украина Кавказ Европейский союз (ЕС)
    Zelenski Qafqaz ölkələrinə HHM sahəsində əməkdaşlıq təklif edib

