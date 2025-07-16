О нас

Зеленский поставил задачи перед новым правительством

Зеленский поставил задачи перед новым правительством Президент Украины Владимир Зеленский призвал новое правительство увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение 6 месяцев.
Другие страны
16 июля 2025 г. 22:56
Зеленский поставил задачи перед новым правительством

Президент Украины Владимир Зеленский призвал новое правительство увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение 6 месяцев.

Как передает Report, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

"Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях - около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Но нужно больше. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром". Зеленский также объявил о передаче контроля над военно-промышленным комплексом от Министерства стратегической промышленности Министерству обороны, которое возглавит Денис Шмыгаль.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МИД: Израиль намерен сохранить статус-кво на юге Сирии
Глава МИД: Израиль намерен сохранить статус-кво на юге Сирии
17 июля 2025 г. 00:11
Минздрав Сирии объявил об обнаружении десятков тел в больнице Эс-Сувейды
Минздрав Сирии объявил об обнаружении десятков тел в больнице Эс-Сувейды
16 июля 2025 г. 23:48
Индекс доллара США снижался почти на 1% на слухах об отстранении главы ФРС
Индекс доллара США снижался почти на 1% на слухах об отстранении главы ФРС
16 июля 2025 г. 23:33
США ждут инициативы от Ирана в переговорах по ядерной программе
США ждут инициативы от Ирана в переговорах по ядерной программе
16 июля 2025 г. 23:19
Фидан: Турция рассчитывает на прекращение огня в Сирии в ближайшие часы
Фидан: Турция рассчитывает на прекращение огня в Сирии в ближайшие часы
16 июля 2025 г. 23:11
Бахрейн вложит $17 млрд в экономику США
Бахрейн вложит $17 млрд в экономику США
16 июля 2025 г. 22:39
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии
16 июля 2025 г. 22:21
Минобороны США сократило расходы на $10 млрд при помощи DOGE
Минобороны США сократило расходы на $10 млрд при помощи DOGE
16 июля 2025 г. 22:08
Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны Украины
Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны Украины
16 июля 2025 г. 21:33
Партия ШАС решила выйти из правительства Израиля
Партия ШАС решила выйти из правительства Израиля
16 июля 2025 г. 21:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi