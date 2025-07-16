Зеленский поставил задачи перед новым правительством

Президент Украины Владимир Зеленский призвал новое правительство увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение 6 месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал новое правительство увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение 6 месяцев.

Как передает Report, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

"Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях - около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Но нужно больше. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром". Зеленский также объявил о передаче контроля над военно-промышленным комплексом от Министерства стратегической промышленности Министерству обороны, которое возглавит Денис Шмыгаль.