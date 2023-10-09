Зеленский посмертно наградил азербайджанца орденом "За храбрость"

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил азербайджанца Эльвина Ильгар оглу Новрузова, служившего в вооруженных силах этой страны, орденом "За храбрость".

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил азербайджанца Эльвина Ильгар оглу Новрузова, служившего в вооруженных силах этой страны, орденом "За храбрость".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, семья Новрузова родом из Билясуварского района Азербайджана. Сам Новрузов родился и вырос в городе Калуше Ивано-Франковской области Украины.

Он участвовал в боевых действиях в рядах вооруженных сил Украины с первых дней войны, героически погиб в боях в окрестностях Бахмута в начале этого года.