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Зеленский посмертно наградил азербайджанца орденом "За храбрость"

Зеленский посмертно наградил азербайджанца орденом "За храбрость" Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил азербайджанца Эльвина Ильгар оглу Новрузова, служившего в вооруженных силах этой страны, орденом "За храбрость".
Другие страны
9 октября 2023 г. 12:04
Зеленский посмертно наградил азербайджанца орденом За храбрость

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил азербайджанца Эльвина Ильгар оглу Новрузова, служившего в вооруженных силах этой страны, орденом "За храбрость".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, семья Новрузова родом из Билясуварского района Азербайджана. Сам Новрузов родился и вырос в городе Калуше Ивано-Франковской области Украины.

Он участвовал в боевых действиях в рядах вооруженных сил Украины с первых дней войны, героически погиб в боях в окрестностях Бахмута в начале этого года.

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Версия на английском языке Zelenskyy honors another Azerbaijani who died in war
Версия на азербайджанском языке Zelenski müharibədə həlak olan daha bir azərbaycanlını mükafatlandırıb

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