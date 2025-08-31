Зеленский после разговора с Сырским анонсировал новые удары вглубь России

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским, по итогам которого запланированы новые дальнобойные удары вглубь территории РФ.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Он заслушал доклад Сырского по фронту. "Главное внимание - Покровское направление, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери", - говорится в публикации.

Зеленский отметил, что в целом по фронту только за восемь месяцев 2025 года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч военных. Наибольшие потери оккупанты понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач.

"На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия. Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты", - добавил украинский лидер.

Зеленский и Сырский также проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения российских войск, ситуацию в приграничье Сумской и Харьковской областей.

"Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", - подчеркнул он.