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Зеленский подписал закон об английском языке

Зеленский подписал закон об английском языке Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о функционировании английского языка в стране.
Другие страны
26 июня 2024 г. 17:25
Зеленский подписал закон об английском языке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о функционировании английского языка в стране.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Законопроект о функционировании английского языка президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду чуть менее года назад. Парламент принял инициативу главы государства во втором чтении только 4 июня этого года.

Документом предлагается, чтобы английский язык получил статус одного из языков международного общения в Украине.

Также, согласно закону, теперь в Украине чиновники, военнослужащие офицерского состава, которые служат по контракту, полицейские среднего и высшего состава и не только должны будут знать английский язык.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski ingilis dili haqqında qanunu imzalayıb

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