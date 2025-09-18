Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Зеленский подписал закон о ратификации договора о 100-летнем партнерстве с Великобританией

    • 18 сентября, 2025
    • 12:05
    Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    Верховная Рада проголосовала за его ратификацию 17 сентября.

    Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

    Соглашение подписали 16 января 2025 года Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Оно предусматривает существенное усиление военной поддержки. В частности, Великобритания обязалась ежегодно выделять Украине не менее 3,6 млрд фунтов военной помощи до 2030/31 финансового года и после - при необходимости.

    Пакет включает обучение военных, подготовку пилотов, поставки авиации, сотрудничество в производстве оборонной техники, дронов, артиллерии. Также предусмотрено участие Украины в совместных экспедиционных форматах, в частности Joint Expeditionary Force.

