Зеленский подписал закон о ратификации договора о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Верховная Рада проголосовала за его ратификацию 17 сентября.

Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Соглашение подписали 16 января 2025 года Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Оно предусматривает существенное усиление военной поддержки. В частности, Великобритания обязалась ежегодно выделять Украине не менее 3,6 млрд фунтов военной помощи до 2030/31 финансового года и после - при необходимости.

Пакет включает обучение военных, подготовку пилотов, поставки авиации, сотрудничество в производстве оборонной техники, дронов, артиллерии. Также предусмотрено участие Украины в совместных экспедиционных форматах, в частности Joint Expeditionary Force.