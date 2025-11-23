Зеленский: План США может учесть ряд критически важных для Украины элементов
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 18:10
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу проводимых в Женеве переговоров по предложенному СШA мирному плану по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Первые отчеты украинской делегации, которая работает в воскресенье в Швейцарии, свидетельствуют о том, что американские предложения по прекращению войны могут учесть критически важные для национальных интересов Украины элементы. Продолжаются усилия для повышения эффективности этих элементов на пути к достижению главной цели, на которую рассчитывает украинский народ – наконец-то положить конец кровопролитию и войне", - сообщил Зеленский.
