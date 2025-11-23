Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Зеленский: План США может учесть ряд критически важных для Украины элементов

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 18:10
    Зеленский: План США может учесть ряд критически важных для Украины элементов

    Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу проводимых в Женеве переговоров по предложенному СШA мирному плану по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    "Первые отчеты украинской делегации, которая работает в воскресенье в Швейцарии, свидетельствуют о том, что американские предложения по прекращению войны могут учесть критически важные для национальных интересов Украины элементы. Продолжаются усилия для повышения эффективности этих элементов на пути к достижению главной цели, на которую рассчитывает украинский народ – наконец-то положить конец кровопролитию и войне", - сообщил Зеленский.

