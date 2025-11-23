İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Zelenski: ABŞ-nin planı Ukrayna üçün vacib olan bir neçə elementi nəzərə ala bilər

    Digər ölkələr
    • 23 noyabr, 2025
    • 18:36
    Zelenski: ABŞ-nin planı Ukrayna üçün vacib olan bir neçə elementi nəzərə ala bilər

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün təklif etdiyi sülh planı üzrə Cenevrədə davam edən danışıqlara münasibət bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə teleqram kanalında yazıb.

    "Bazar günü İsveçrədə işləyən Ukrayna nümayəndə heyətinin ilkin hesabatları göstərir ki, Amerikanın müharibənin dayandırılması ilə bağlı təklifləri Ukraynanın milli maraqları üçün vacib olan elementləri nəzərə ala bilər. Ukrayna xalqının ümid etdiyi əsas məqsədə - nəhayət, qan tökülməsinə və müharibəyə son qoymaq üçün bu elementlərin effektivliyini artırmaq üçün səylər davam edir", - Zelenski bildirib.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi Sülh planı
    Зеленский: План США может учесть ряд критически важных для Украины элементов

    Son xəbərlər

    18:50

    Tramp Rusiya - Ukrayna müharibəsini fəlakət adlandırıb

    Digər ölkələr
    18:36

    Zelenski: ABŞ-nin planı Ukrayna üçün vacib olan bir neçə elementi nəzərə ala bilər

    Digər ölkələr
    18:19

    Yaponiya Tayvandan 110 km məsafədə raketlərin yerləşdirilməsi planından imtina etmir

    Digər ölkələr
    17:58

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın qərargah rəisini hədəf alıb

    Digər ölkələr
    17:49

    Rusiya klubunun üzvü 24 yaşında vəfat edib

    Komanda
    17:47

    KİV: ABŞ Rusiya ilə Ukraynada sülhün təmin olunması üzrə danışıqlar planı hazırlayır

    Digər ölkələr
    17:35

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sağlamlıq
    17:21

    Ursula fon der Lyayen: Hər bir ukraynalı uşaq ailəsinə qovuşmalıdır

    Digər ölkələr
    17:08

    ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti