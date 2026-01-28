İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ferran Torres uzun fasilədən sonra "Barselona"nın sıralarına dönüb

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 17:46
    Ferran Torres uzun fasilədən sonra Barselonanın sıralarına dönüb

    Ferran Torres uzun fasilədən sonra "Barselona"nın sıralarına dönüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Baş məşqçi Hans-Diter Flik bu gün UEFA Çempionlar Liqasının VIII turu çərçivəsində "Kopenhagen"lə (Danimarka) matç üçün heyəti açıqlayıb. Sağ ayağındakı əzələ zədəsini sağaldan ispaniyalı forvard da "Kamp Nou"da baş tutacaq oyunun iştirak ərizəsinə salınıb.

    Buna baxmayaraq "Barselona"da itkilərin hələ də mövcud olduğu bildirilib. Zədəli Pedri, Qavi və Kristensenlə yanaşı, sarı vərəqə limitini dolduraraq cəzalı duruma düşən Frenki de Yonq da matçı buraxmalı olacaq.

    Joau Kanselo isə turnir üçün sifariş edilməyib.

    Qeyd edək ki, F.Torres ötən ay məşq zamanı əzələsindən zədə almışdı. "Barselona" - "Kopenhagen" matçı Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Ferran Torres UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti