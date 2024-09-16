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Зеленский: План победы Украины готов более чем на 90%

Зеленский: План победы Украины готов более чем на 90% Новый победный план Украины в войне с Россией готов более чем на 90% и на следующей неделе будет представлен союзникам.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 22:53
Зеленский: План победы Украины готов более чем на 90%

Новый победный план Украины в войне с Россией готов более чем на 90% и на следующей неделе будет представлен союзникам.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В течение всего дня в разных форматах - совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов: военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению", - сказал он.

По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.

"То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано. Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам" , - сообщил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

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