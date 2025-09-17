Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и Himars

    • 17 сентября, 2025
    • 19:36
    Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и Himars

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета в рамках "Перечня приоритетных потребностей Украины" (PURL) будут включать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня Himars.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

    По словам Зеленского, Украина получила более $2 млрд от партнеров специально для программы PURL. Дополнительные средства ожидаются уже в октябре, что позволит общий бюджет программы довести примерно до $3–$3,5 млрд.

    "Первые два пакета по $500 миллионов, насколько я понимаю… И что будет в этих пакетах? В этих пакетах, я не буду говорить всех деталей, точно будут ракеты для Patriot и Himars", - подчеркнул он.

