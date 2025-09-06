Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Зеленский ответил на предложение Путина провести переговоры в Москве

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 06:38
    Зеленский ответил на предложение Путина провести переговоры в Москве

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского коллеги Владимира Путина о встрече в Москве.

    Как передает Report, свою позицию украинский лидер обозначил в интервью ABC News.

    "Он может приехать в Киев. Если человек не хочет встречаться во время войны, он, может предложить то, что неприемлемо ни для меня, ни для других. Это как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев", - сказал Зеленский.

    По его словам, Путин предложил Москву как место встречи лишь для того, чтобы ее отложить. Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина "каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам".

    Путин заявил в среду, что встреча с Зеленским может состояться - "пусть приезжает в Москву".

    "Дональд (президент США Трамп - ред.) попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Китай.

