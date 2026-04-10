Зеленский объявил пасхальное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении огня на линии фронта в преддверии Пасхи.

Как передает Report со ссылкой на Восточноевропейское бюро агентства, об этом он заявил в вечернем обращении 9 апреля.

"Украина неоднократно заявляла о готовности к гуманитарным шагам. В этом году мы предложили перемирие в связи с Пасхой и будем действовать соответствующим образом. Людям нужна Пасха без угроз и реальные шаги к миру", - отметил В.Зеленский.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин также объявил пасхальное перемирие.