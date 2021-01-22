Зеленский объявил национальный траур

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении национального траура в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове с 15 жертвами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении национального траура в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове с 15 жертвами.

Как передает Report, документ опубликован на сайте главы государства.

"В связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове и которая привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 23 января 2021 года днем траура", - говорится в указе.

В день траура на всей территории Украины президент постановил приспустить государственные флаги на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.