    Зеленский обсудил с Ирландией использование замороженных активов РФ

    02 декабря, 2025
    19:46
    Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин обсудил с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином возможность выделения замороженных российских активов на поддержку обороны и восстановления страны.

    Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в телеграм-канале.

    "Мы обсудили сегодня также позицию по замороженным российским активам, уже давно пора их направить Украине ради того, чтобы мы могли надежно обеспечить все – и свою оборону, и свое восстановление", – отметил он, призвав партнеров более активно участвовать в совместных усилиях для привлечения РФ к юридической ответственности.

    Мартин, в свою очередь, заявил, что Ирландия поддерживает использование этих активов для финансирования восстановления Украины и кредитования.

    Стороны также обсудили усиление антироссийских санкций. Зеленский подчеркнул, что рестрикции против РФ остаются важным инструментом воздействия до урегулирования ситуации.

    Зеленский поблагодарил Ирландию за энергетическую и гуманитарную помощь и сообщил, что страны утвердили дорожную карту партнерства на ближайшие 5 лет.

