Зеленский обратится к участникам саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к лидерам стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), которые проведут встречу в четверг в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к лидерам стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), которые проведут встречу в четверг в Брюсселе.

Как передает Report , об этом заявил во вторник в эфире украинского телеканала "1+1" пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Украина будет там принимать активное участие, - сказал пресс-секретарь Зеленского о саммите "семерки". - Как именно, мы пока еще определяем". "Как минимум это будет обращение президента, как максимум - полноценное участие, конечно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", - добавил Никифоров.

Пресс-секретарь пояснил, что Зеленский вновь намерен обратиться к лидерам "семерки" с призывом об оказании военной помощи. "Это можно сделать несколькими путями - создать бесполетную зону (над Украиной – ред.), предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию", - пояснил он.

Никифоров сообщил, что Зеленский не будет обсуждать с лидерами "семерки" вопросы о новых форматах обеспечения безопасности Украины. Он пояснил, что этот вопрос не будет обсуждаться, потому что большинство стран "семерки" входят в НАТО. "Но мы видим, что НАТО и старые форматы, ООН и другие, не очень работают, и поиск новых форматов - это одна из приоритетных задач украинской власти", - заявил Никифоров.