О нас
Аудио новости

Зеленский обратится к участникам саммита G7

Зеленский обратится к участникам саммита G7 Президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к лидерам стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), которые проведут встречу в четверг в Брюсселе.
Другие страны
23 марта 2022 г. 00:42
Зеленский обратится к участникам саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к лидерам стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), которые проведут встречу в четверг в Брюсселе.

Как передает Report, об этом заявил во вторник в эфире украинского телеканала "1+1" пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Украина будет там принимать активное участие, - сказал пресс-секретарь Зеленского о саммите "семерки". - Как именно, мы пока еще определяем". "Как минимум это будет обращение президента, как максимум - полноценное участие, конечно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", - добавил Никифоров.

Пресс-секретарь пояснил, что Зеленский вновь намерен обратиться к лидерам "семерки" с призывом об оказании военной помощи. "Это можно сделать несколькими путями - создать бесполетную зону (над Украиной – ред.), предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию", - пояснил он.

Никифоров сообщил, что Зеленский не будет обсуждать с лидерами "семерки" вопросы о новых форматах обеспечения безопасности Украины. Он пояснил, что этот вопрос не будет обсуждаться, потому что большинство стран "семерки" входят в НАТО. "Но мы видим, что НАТО и старые форматы, ООН и другие, не очень работают, и поиск новых форматов - это одна из приоритетных задач украинской власти", - заявил Никифоров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi