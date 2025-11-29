Зеленский обозначил задачи для переговоров в США в это воскресенье

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил ключевые задачи для переговорной делегации, направляющейся в США.

Как передает Report, об этом он написал в Telegram-канале.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже направляется в Соединенные Штаты. Сегодня Рустем выступил с докладом, и задача поставлена четко - оперативно и содержательно подготовить определение шагов для завершения войны", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина продолжает максимально конструктивно работать с США и рассчитывает, что результаты встреч в Женеве будут доработаны уже на территории Соединенных Штатов.

"Ожидаю отчет нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", - говорится в сообщении.