Zelenski ABŞ-də aparılacaq danışıqlar üçün vəzifələri müəyyən edib
- 29 noyabr, 2025
- 15:36
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski danışıqlar aparmaq məqsədilə ABŞ-yə gedən nümayəndə heyəti üçün əsas vəzifələri müəyyən edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu "Telegram" kanalında yazıb.
"Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi və nümayəndə heyətinin rəhbəri Rüstəm Umerov komandası ilə artıq Birləşmiş Ştatlara yollanır. O, bu gün məruzə ilə çıxış edib və vəzifə aydın şəkildə qoyulub - müharibənin başa çatması üçün addımları operativ və məzmunlu şəkildə müəyyən edilməsi", - V.Zelenski qeyd edib.
O əlavə edib ki, Ukrayna ABŞ ilə son dərəcə konstruktiv şəkildə işləməyə davam edir və Cenevrədə keçirilən görüşlərin nəticələrinin artıq Birləşmiş Ştatların ərazisində tamamlanacağına ümid edir.
"Bu bazar günü aparılacaq danışıqların nəticələri ilə bağlı nümayəndə heyətimizin hesabatını gözləyirəm. Ukrayna layiqli sülh naminə çalışır", - məlumatda deyilir.