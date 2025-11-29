İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Zelenski ABŞ-də aparılacaq danışıqlar üçün vəzifələri müəyyən edib

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 15:36
    Zelenski ABŞ-də aparılacaq danışıqlar üçün vəzifələri müəyyən edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski danışıqlar aparmaq məqsədilə ABŞ-yə gedən nümayəndə heyəti üçün əsas vəzifələri müəyyən edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "Telegram" kanalında yazıb.

    "Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi və nümayəndə heyətinin rəhbəri Rüstəm Umerov komandası ilə artıq Birləşmiş Ştatlara yollanır. O, bu gün məruzə ilə çıxış edib və vəzifə aydın şəkildə qoyulub - müharibənin başa çatması üçün addımları operativ və məzmunlu şəkildə müəyyən edilməsi", - V.Zelenski qeyd edib.

    O əlavə edib ki, Ukrayna ABŞ ilə son dərəcə konstruktiv şəkildə işləməyə davam edir və Cenevrədə keçirilən görüşlərin nəticələrinin artıq Birləşmiş Ştatların ərazisində tamamlanacağına ümid edir.

    "Bu bazar günü aparılacaq danışıqların nəticələri ilə bağlı nümayəndə heyətimizin hesabatını gözləyirəm. Ukrayna layiqli sülh naminə çalışır", - məlumatda deyilir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski ABŞ
    Зеленский обозначил задачи для переговоров в США в это воскресенье

    Son xəbərlər

    15:49

    Hilmi Demir: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya Dövlət Başçıları Məşvərət Görüşünə üzv qəbul edilməsi tarixi hadisədir

    Xarici siyasət
    15:46

    Nazir müavini: Azərbaycan artıq xarici prodüserlər üçün cəlbedici kinolokasiyaya çevrilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 303 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:44

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunda özəl bankların payı 70 %-ə çatıb

    Maliyyə
    15:41

    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünün evində axtarış aparılıb

    Hadisə
    15:39

    Honq-Konqda yanğınla bağlı saxlanılanların sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    15:36

    Zelenski ABŞ-də aparılacaq danışıqlar üçün vəzifələri müəyyən edib

    Digər ölkələr
    15:28

    II Qareginin qardaşı və onun oğlunun həbs müddəti uzadılıb

    Region
    15:27

    Məsim Məmmədov: Laçın kino sahəsində Qarabağın mədəni irsini təbliğ edən ilk məkanlardan biridir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti