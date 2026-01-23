Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать
- 23 января, 2026
- 17:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел консультации с украинской делегацией, которая находится в ОАЭ для трехсторонних переговоров с США и РФ.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.
"Говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, а также со всей командой. Все знают, что делать. Обсудили рамку, тематику и желаемый результат. Обсудили также, что форматы могут быть разными", - заявил он.
По его словам, делегация будет непосредственно реагировать на ход диалога на месте, потому что это первая встреча в таком формате за долгий период.
Зеленский также подчеркнул, что будет оставаться в постоянном контакте с украинской делегацией до завершения переговоров.
Напомним, делегации Украины, России и США прибыли сегодня в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. С начала войны представители Украины, РФ и США еще ни разу не встречались в трехстороннем формате. Ожидается, что встреча переговоры стартуют вечером и продолжатся завтра, 24 января.