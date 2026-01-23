Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 17:26
    Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел консультации с украинской делегацией, которая находится в ОАЭ для трехсторонних переговоров с США и РФ.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

    "Говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, а также со всей командой. Все знают, что делать. Обсудили рамку, тематику и желаемый результат. Обсудили также, что форматы могут быть разными", - заявил он.

    По его словам, делегация будет непосредственно реагировать на ход диалога на месте, потому что это первая встреча в таком формате за долгий период.

    Зеленский также подчеркнул, что будет оставаться в постоянном контакте с украинской делегацией до завершения переговоров.

    Напомним, делегации Украины, России и США прибыли сегодня в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. С начала войны представители Украины, РФ и США еще ни разу не встречались в трехстороннем формате. Ожидается, что встреча переговоры стартуют вечером и продолжатся завтра, 24 января.

    российско-украинская война трехсторонняя встреча переговоры Украина США Россия Абу-Даби ОАЭ Владимир Зеленский Рустем Умеров
    Zelenski: Əbu-Dabidə nə edəcəyimizi bilirik

    Последние новости

    17:37
    Фото

    Военкор: Даже обычный кадр может сыграть на стороне противника

    Медиа
    17:31

    Центр чистой энергии в 2026 году реализует проекты по ряду приоритетных направлений

    Энергетика
    17:26

    Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать

    Другие страны
    17:21

    Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана

    Внешняя политика
    17:18

    Азербайджан и Кыргызстан с 2026 года устранили двойное налогообложение

    Финансы
    17:16

    На рынке платины в 2027-2030 годы ожидается дефицит драгметалла

    Финансы
    17:06

    В Военной прокуратуре Азербайджана подвели итоги 2025 года

    Происшествия
    17:00

    Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:47

    Казахстан и США обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей