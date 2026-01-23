İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Zelenski: Əbu-Dabidə nə edəcəyimizi bilirik

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:34
    Zelenski: Əbu-Dabidə nə edəcəyimizi bilirik

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ və Rusiya ilə üçtərəfli danışıqlar üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) olan Ukrayna nümayəndə heyəti ilə məsləhətləşmələr apardığını bildirib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, V.Zelenski bunu jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib.

    "Nümayəndə heyətinin rəhbəri Rustem Umerov və bütün komanda ilə danışdım. Hamı nə edəcəyini bilir. Mövzuları və arzuolunan nəticəni müzakirə etdik. Həmçinin, formatların müxtəlif ola biləcəyini müzakirə etdik", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, nümayəndə heyəti dialoqun gedişatına bilavasitə reaksiya verəcək, çünki bu, uzun müddətdən sonra bu formatda ilk görüşdür.

    V.Zelenski danışıqlar başa çatanadək Ukrayna nümayəndə heyəti ilə daimi əlaqədə qalacağını da vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, Ukrayna, Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətləri bu gün Əbu-Dabiyə gediblər, burada Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar planlaşdırılıb. Müharibənin başlanğıcından bəri Ukrayna, Rusiya və ABŞ nümayəndələri hələ üçtərəfli formatda görüşməyiblər. Gözlənilir ki, danışıqlar bu axşam başlayacaq və sabah da davam edəcək.

    Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать

