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Зеленский назвал США главным партнером Украины

Зеленский назвал США главным партнером Украины Вашингтон является главным партнером Киева в сфере обороны и безопасности.
Другие страны
19 октября 2021 г. 23:43
Зеленский назвал США главным партнером Украины
Владимир Зеленский и Ллойд Остин

Вашингтон является главным партнером Киева в сфере обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт офиса президента страны, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на встрече с главой минобороны США Ллойдом Остином в столице Украины.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", - отмечается в тексте.

Также Зеленский и Остин обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в этой области.

"Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере 60 млн долларов США", - говорится в сообщении.

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