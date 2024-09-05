Зеленский назвал атаку в Курской области "лишь частью плана" Украины

Операция Украины в Курской области была превентивным ударом.

Операция Украины в Курской области РФ является превентивным ударом.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.

По его словам, Украина знала, что россияне могут прорвать границу в Сумской области, напротив Курской области. "Если бы это произошло, Украине пришлось бы долго останавливать врага. А потом, чтобы выжать их, нужно иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас оно будет. Поэтому мы нанесли такой превентивный удар, который разработали как операцию", - сказал глава украинского государства.

По его словам военная операция, которую проводят ВСУ в Курской области, является частью более масштабных действий украинской стороны.

"И я скажу вам откровенно - это часть операции. Есть разные действия, которые мы предусматривали и которые считаем, что нам нужно предпринять, чтобы ослабить давление России на востоке нашего государства, в Харьковской области, а также на юге. Мы говорим и о Запорожье, и Херсонском направлении, а также Донбассе. Донбасс, Покровск, Торецк, где нам очень сложно. Поэтому частью операции, по нашему мнению правильных шагов, - это была Курская область. Это и произошло", - сказал Зеленский.