    • 27 августа, 2025
    • 21:23
    Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США

    Ольга Стефанишина официально стала послом Украины в США. Формальные процедуры были завершены.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

    "Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении посла", - рассказал Зеленский.

    По словам президента, он определил ключевые задачи, чтобы обновить работу украинского посольства в США и реализовать все договоренности с президентом Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере.

    "Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", - обратил внимание Зеленский.

    Он напомнил, что сейчас обсуждаются два украинских сильных предложения для США. Это сделка об оружии для Украины и сделка о современных дронах для США. Киев рассчитывает на быстрое развитие отношений с Вашингтоном.

    Отдельно глава украинского государства поблагодарил экс-посла в США Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне в течение всех лет с начала полномасштабной войны.

    "Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и дальше быть в команде - работать ради Украины", - отметил он.

