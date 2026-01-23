Зеленский, Навроцкий и Науседа проведут переговоры в Вильнюсе

Президенты Украины, Польши, Литвы – Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий и Гитанаса Науседа – встретятся 25 января в Вильнюсе для обсуждения условий мира в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер польского президента Рафал Лешкевич.

Согласно информации, Зеленский и Навроцкий вместе с президентом Литвы Науседой примут участие в праздновании 163-летия Январского восстания в Вильнюсе, а также обсудят важные политические вопросы, в частности, условия мира в Украине.

По словам Лешкевича, встреча трех президентов состоится во время мессы в Вильнюсском архикафедральном соборе.

"Президент Навроцкий считает, что условия мира должны быть разработаны путем переговоров, в которых принимает участие президент США Дональд Трамп, но окончательные условия должны приниматься украинцами", - сказал спикер.