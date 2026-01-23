Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Зеленский, Навроцкий и Науседа проведут переговоры в Вильнюсе

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 14:49
    Зеленский, Навроцкий и Науседа проведут переговоры в Вильнюсе

    Президенты Украины, Польши, Литвы – Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий и Гитанаса Науседа – встретятся 25 января в Вильнюсе для обсуждения условий мира в Украине.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер польского президента Рафал Лешкевич.

    Согласно информации, Зеленский и Навроцкий вместе с президентом Литвы Науседой примут участие в праздновании 163-летия Январского восстания в Вильнюсе, а также обсудят важные политические вопросы, в частности, условия мира в Украине.

    По словам Лешкевича, встреча трех президентов состоится во время мессы в Вильнюсском архикафедральном соборе.

    "Президент Навроцкий считает, что условия мира должны быть разработаны путем переговоров, в которых принимает участие президент США Дональд Трамп, но окончательные условия должны приниматься украинцами", - сказал спикер.

