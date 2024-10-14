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Зеленский на этой неделе представит план победы Украины в Раде

Зеленский на этой неделе представит план победы Украины в Раде Президент Украины Владимир Зеленский публично представит план победы во время его выступления в Раде 16 октября.
Другие страны
14 октября 2024 г. 19:23
Зеленский на этой неделе представит план победы Украины в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский публично представит план победы во время своего выступления в Раде 16 октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко в Telegram-канале.

"Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление плана победы" - уточнил Лещенко.

Источник РБК-Украина в Раде подтвердил, что президент на заседании в среду утром должен презентовать план победы для Украины.

Напомним, что впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы несколько месяцев назад. Полное содержание документа публично пока не раскрывали, но глава государства без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах.

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