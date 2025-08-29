    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Зеленский: Между Украиной и РФ уже существует буферная зона

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 16:55
    Между Россией и Украиной фактически существует буферная зона, она появилась в результате обстановки на фронте.

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Таким образом он прокомментировал статью Politico о том, что европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках мирной сделки.

    "Я это слышал не раз от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня проходит война, предлагают буферную зону 40-50-60, я даже слышал предложение по 100 км. Это совсем другая история. Сегодня у нас тяжелое оружие и так находится 10+ км друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я называю мертвая зона, кто-то называет серая зона, она уже существует", - обратил внимание президент.

    Лента новостей