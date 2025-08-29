Zelenski: Ukrayna və Rusiya arasında artıq bufer zona mövcuddur
- 29 avqust, 2025
- 17:05
Rusiya və Ukrayna arasında faktiki olaraq bufer zona mövcuddur, bu, cəbhədəki vəziyyət nəticəsində yaranıb.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu brifinqdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.
O, bu şəkildə "Politico"nun məqaləsini şərh edib. Məqalədə Avropa liderlərinin sülh sazişi çərçivəsində Ukrayna və Rusiya qoşunları arasında bufer zonanın yaradılması imkanını nəzərdən keçirdikləri qeyd edilib.
"Mən bunu avropalılardan və amerikalılardan dəfələrlə eşitmişəm. Yalnız müharibənin bu gün hansı texnoloji vəziyyətdə getdiyini başa düşməyənlər 40-50-60 km-lik bufer zonası təklif edirlər, hətta 100 km-lik təklif də eşitmişəm. Bu tamamilə başqa bir məsələdir. Bu gün bizim ağır silahlarımız artıq bir-birindən 10+ km məsafədə yerləşir, çünki hər şey dronlarla vurulur. Bu bufer zonası, mən ölü zona adlandırıram, kimsə boz zona adlandırır. O artıq mövcuddur", - Ukrayna Prezidenti diqqətə çatdırıb.