    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Zelenski: Ukrayna və Rusiya arasında artıq bufer zona mövcuddur

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 17:05
    Zelenski: Ukrayna və Rusiya arasında artıq bufer zona mövcuddur

    Rusiya və Ukrayna arasında faktiki olaraq bufer zona mövcuddur, bu, cəbhədəki vəziyyət nəticəsində yaranıb.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu brifinqdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    O, bu şəkildə "Politico"nun məqaləsini şərh edib. Məqalədə Avropa liderlərinin sülh sazişi çərçivəsində Ukrayna və Rusiya qoşunları arasında bufer zonanın yaradılması imkanını nəzərdən keçirdikləri qeyd edilib.

    "Mən bunu avropalılardan və amerikalılardan dəfələrlə eşitmişəm. Yalnız müharibənin bu gün hansı texnoloji vəziyyətdə getdiyini başa düşməyənlər 40-50-60 km-lik bufer zonası təklif edirlər, hətta 100 km-lik təklif də eşitmişəm. Bu tamamilə başqa bir məsələdir. Bu gün bizim ağır silahlarımız artıq bir-birindən 10+ km məsafədə yerləşir, çünki hər şey dronlarla vurulur. Bu bufer zonası, mən ölü zona adlandırıram, kimsə boz zona adlandırır. O artıq mövcuddur", - Ukrayna Prezidenti diqqətə çatdırıb.

    Vladimir Zelenski   bufer zona   Rusiya  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Зеленский: Между Украиной и РФ уже существует буферная зона
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Zelenskyy: De facto buffer zone already exists between Russia and Ukraine

    Son xəbərlər

    19:15

    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub

    Daxili siyasət
    19:06

    Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdır

    Sağlamlıq
    18:50

    Əfqan İsayev: "SOCAR külək parkları üçün avadanlıq istehsalının bir hissəsini lokallaşdırmağı planlaşdırır"

    Energetika
    18:48

    ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    18:39

    Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    18:32

    Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırır

    Biznes
    18:29

    MİQ müsabiqəsinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

    Elm və təhsil
    18:23

    İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    18:16

    Bako Sahakyan: Silah-sursat, hərbi texnika və şəxsi heyət təminatı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti