Зеленский: Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

Испания в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине ракеты для батарей IRIS-T, которые сейчас в дефиците.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

"Это в том числе ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас. Во время зимы большой дефицит. В этом случае конкретный пакет, 40 ракет для систем ПВО IRIS-T", - сказал украинский лидер.

Зеленский и Санчес провели встречу, в ходе которой обсудили оборонное взаимодействие, вызовы в украинской энергетике и ситуацию в дипломатии.

"Мы сегодня уделили много внимания именно нашему оборонному взаимодействию в условиях постоянных российских ударов. Украина действительно ценит готовность Испании нам помогать и продолжать помогать в дальнейшем", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина и Испания готовы к совместному производству высокоточного оружия.