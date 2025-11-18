Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Зеленский: Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 22:25
    Зеленский: Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

    Испания в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине ракеты для батарей IRIS-T, которые сейчас в дефиците.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

    "Это в том числе ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас. Во время зимы большой дефицит. В этом случае конкретный пакет, 40 ракет для систем ПВО IRIS-T", - сказал украинский лидер.

    Зеленский и Санчес провели встречу, в ходе которой обсудили оборонное взаимодействие, вызовы в украинской энергетике и ситуацию в дипломатии.

    "Мы сегодня уделили много внимания именно нашему оборонному взаимодействию в условиях постоянных российских ударов. Украина действительно ценит готовность Испании нам помогать и продолжать помогать в дальнейшем", - сказал Зеленский.

    По его словам, Украина и Испания готовы к совместному производству высокоточного оружия.

    Zelenski: İspaniya Ukraynaya IRIS-T hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün 40 raket verəcək

    Лента новостей