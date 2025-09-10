Зеленский и Урсула Фон дер Ляйен провели телефонный разговор
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 21:02
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как передает Report об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что Зеленский и Фон дер Ляйен обсудили финансовую помощь Украине и усиление антироссийских санкций.
"Урсула проинформировала меня о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России", - отметил Зеленский.
Он добавил, что стороны также обсудили поддержку украинских детей.
