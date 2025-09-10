ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    • 10 сентября, 2025
    • 21:02
    Зеленский и Урсула Фон дер Ляйен провели телефонный разговор

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Как передает Report об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

    Отмечается, что Зеленский и Фон дер Ляйен обсудили финансовую помощь Украине и усиление антироссийских санкций.

    "Урсула проинформировала меня о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России", - отметил Зеленский.

    Он добавил, что стороны также обсудили поддержку украинских детей.

    Zelenski və Ursula fon der Lyayen arasında telefon danışığı olub

