    Zelenski və Ursula fon der Lyayen arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 21:12
    Zelenski və Ursula fon der Lyayen arasında telefon danışığı olub

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri özünün teleqram kanalında bildirib.

    Qeyd olunur ki, Zelenski və fon der Lyayen Ukraynaya maliyyə yardımı və anti-Rusiya sanksiyalarının gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Ursula mənə Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi üçün amerikalı tərəfdaşlarla birgə iş barədə məlumat verdi", - Zelenski vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, tərəflər ukraynalı uşaqlara dəstək məsələsini də müzakirə ediblər.

    Зеленский и Урсула Фон дер Ляйен провели телефонный разговор

