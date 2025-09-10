Zelenski və Ursula fon der Lyayen arasında telefon danışığı olub
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 21:12
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri özünün teleqram kanalında bildirib.
Qeyd olunur ki, Zelenski və fon der Lyayen Ukraynaya maliyyə yardımı və anti-Rusiya sanksiyalarının gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
"Ursula mənə Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi üçün amerikalı tərəfdaşlarla birgə iş barədə məlumat verdi", - Zelenski vurğulayıb.
O əlavə edib ki, tərəflər ukraynalı uşaqlara dəstək məsələsini də müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
22:31
CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyibRegion
22:23
Video
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblərDigər ölkələr
22:23
Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:18
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıbRegion
22:07
Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıbDigər ölkələr
21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşübHadisə
21:53
Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitiribFutbol
21:48
Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölübHadisə
21:42